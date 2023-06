Repas d’ouverture du Garonna Show salle de basket Port-Sainte-Marie, 6 juillet 2023, Port-Sainte-Marie.

Port-Sainte-Marie,Lot-et-Garonne

C’est l’été sur les bords de Garonne, et il sera fêté une fois de plus en musique avec le festival Garonna Show! Et pour démarrer de ce week-end de folie, un repas d’ouverture est organisé avec au menu avec faux filet-frites et des groupes de musique qui se succèderont tout au long de la soirée pour une ambiance festive assurée!

On vous attend nombreux!.

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . EUR.

salle de basket

Port-Sainte-Marie 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



It’s summer on the banks of the Garonne, and once again it’s going to be celebrated with music at the Garonna Show festival! And to kick off this weekend of madness, we’re organizing an opening meal with faux filet-frites on the menu, and a succession of live bands throughout the evening for a guaranteed festive atmosphere!

We look forward to seeing you there!

Es verano a orillas del Garona y, una vez más, se celebra con música en el Garonna Show Festival Y para dar comienzo a este fin de semana de locura, se ha organizado una comida inaugural, con un menú a base de falsos filetes fritos y bandas en directo que tocarán durante toda la velada para garantizar un ambiente festivo

¡Le esperamos!

Es ist Sommer an den Ufern der Garonne, und er wird wieder einmal mit Musik gefeiert, und zwar mit dem Festival Garonna Show! Zum Auftakt dieses verrückten Wochenendes wird ein Eröffnungsessen organisiert, bei dem es Pommes Frites und Musikgruppen gibt, die den ganzen Abend über für eine festliche Stimmung sorgen werden

Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-06-26 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas