organisé par Ot Izvora Lyon Salle De Bal, Villeurbanne (69) 234, Cours Emile Zola Salle De Bal, 69100 Villeurbanne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41057 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 14h-15h – accueil des participants, échanges autour de la buvette 15h-16 – concert de danses folkloriques bulgares 16h – 18h – bal folk – rondes bulgares et des Balkans et animations avec la participation spéciale du groupe Danse Grecque Grenoble source : événement Danses bulgares et des Balkans-fête nationale de la Bulgarie publié sur AgendaTrad

2023-03-05T14:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00

