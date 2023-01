Fest-noz Salle de Bal du Cornouaille, Crozon (29)

Fest-noz Salle de Bal du Cornouaille, Crozon (29), 21 janvier 2023, . Fest-noz Samedi 21 janvier, 21h00 Salle de Bal du Cornouaille, Crozon (29) avec Lebreton-Bobinet, MP6, Quéré-Verveur et YAO Salle de Bal du Cornouaille, Crozon (29) 7, Rue de la Gare Salle de Bal du Cornouaille, 29160 Crozon, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T21:00:00+01:00

2023-01-22T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle de Bal du Cornouaille, Crozon (29) Adresse 7, Rue de la Gare Salle de Bal du Cornouaille, 29160 Crozon, France Age maximum 110 lieuville Salle de Bal du Cornouaille, Crozon (29)

Salle de Bal du Cornouaille, Crozon (29) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//