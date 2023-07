Yoga pour les enfants Salle David Enia Tardets-Sorholus Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus Yoga pour les enfants Salle David Enia Tardets-Sorholus, 26 juillet 2023, Tardets-Sorholus. Tardets-Sorholus,Pyrénées-Atlantiques Atelier pour les enfants de 5 à 10 ans

Sur inscription.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 11:15:00. EUR.

Salle David Enia

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshop for children aged 5 to 10

Registration required Taller para niños de 5 a 10 años

Inscripción obligatoria Workshop für Kinder von 5 bis 10 Jahren

