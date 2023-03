Kanomp uhel ! salle d’audience (derrière la mairie), Auray Auray Catégories d’Évènement: Auray

Kanomp uhel ! Jeudi 30 mars, 18h15 salle d'audience (derrière la mairie), Auray Gratuit La chorale Choeur an Alre est un ensemble mixte dirigé par Françoise Pasco. Il comporte une vingtaine de choristes amateurs du pays d'Auray autour d'un répertoire de chants traditionnels bretons et des pays celtes ( Irlande, Pays de Galles). Le choeur chante essentiellement en langue bretonne.

