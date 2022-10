A la lueur de la lanterne Salle d’atelier Ville d’art et d’histoire Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

A la lueur de la lanterne Salle d’atelier Ville d’art et d’histoire, 2 novembre 2022, Limoges. A la lueur de la lanterne Mercredi 2 novembre, 10h00 Salle d’atelier Ville d’art et d’histoire Avec Peanuts, viens créer ta lanterne d’Halloween avant d’aller déambuler dans les souterrains de Limoges. Salle d’atelier Ville d’art et d’histoire boulevard st Maurice limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dare : mercredi 2 novembre

Horaire : 10h

Durée : 2 h

Tarif unique : 5 €

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-02T10:00:00+01:00

2022-11-02T12:00:00+01:00 Peanuts

