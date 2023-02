Rencontres d’Harmonies Juniors Salle d’Aspremont Peyrehorade Catégorie d’Évènement: Peyrehorade

Rencontres d’Harmonies Juniors Salle d’Aspremont, 18 mars 2023, Peyrehorade. Rencontres d’Harmonies Juniors Samedi 18 mars, 20h00 Salle d’Aspremont Les enfants de l’école de musique recevront leurs homologues de Pouillon et Mugron pour les premières Rencontres d’Harmonies Juniors. Chaque groupe jouera seul durant une vingtaine de minutes, puis quatre morceaux seront interprétés conjointement. Salle d’Aspremont 135 Rue Amédée Labarthe D817 , 40300 Peyrehorade Peyrehorade Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T19:00:00+00:00 – 2023-03-18T22:00:00+00:00

Détails Catégorie d’Évènement: Peyrehorade Autres Lieu Salle d'Aspremont Adresse 135 Rue Amédée Labarthe D817 , 40300 Peyrehorade Ville Peyrehorade lieuville Salle d'Aspremont Peyrehorade

Salle d'Aspremont Peyrehorade https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrehorade/

Rencontres d’Harmonies Juniors Salle d’Aspremont 2023-03-18 was last modified: by Rencontres d’Harmonies Juniors Salle d’Aspremont Salle d'Aspremont 18 mars 2023 Peyrehorade Salle d'Aspremont Peyrehorade

Peyrehorade