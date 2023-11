Salon d’automne : exposition de peintures et sculptures Salle d’Arts plastiques de la mairie Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Vallier Salon d’automne : exposition de peintures et sculptures Salle d’Arts plastiques de la mairie Saint-Vallier, 18 novembre 2023, Saint-Vallier. Saint-Vallier,Drôme Une belle exposition de peintures et de sculptures à découvrir absolument !.

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle d’Arts plastiques de la mairie

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A must-see exhibition of paintings and sculptures! Una magnífica exposición de pinturas y esculturas de visita obligada Eine schöne Ausstellung von Gemälden und Skulpturen, die Sie unbedingt entdecken sollten! Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Salle d'Arts plastiques de la mairie Adresse Salle d'Arts plastiques de la mairie Ville Saint-Vallier Departement Drôme Lieu Ville Salle d'Arts plastiques de la mairie Saint-Vallier latitude longitude 45.17847;4.814704

Salle d'Arts plastiques de la mairie Saint-Vallier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/