Bal Folk Celtique Samedi 21 octobre, 20h30 salle d’animation, Sainte-Consorce (69)

Animation de la soirée par le groupe Gwendorn avec de la musique folk celtique tonique, à écouter et à danser, glanée dans les répertoires traditionnels de Bretagne et d’uatres régions de France, d’Irlande, d’Ecosse et d’ailleurs avec aussi des chants de mer ….

Quelques danses simples, collectives et festives pourront être expliquées pour que tout le monde puisse s’amuser er participer.

Un bon moment de plaisir partagé .. de tonus et de gaieté dans une ambiance conviviale accessible aux débutants autant qu’aux confirmés…

Cet événement est organisé par l’Association Musikal’ouest.

Réservation conseillée, c’est ici :

https://www.helloasso.com/associations/musikal-ouest/evenements/soiree-folk-celtique

salle d’animation, Sainte-Consorce (69) 11, Rue des Monts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00

baltrad balfolk