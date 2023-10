Concert de soutien à Radio Craponne salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon, 5 novembre 2023, Saint-Pal-de-Chalencon.

Saint-Pal-de-Chalencon,Haute-Loire

L’association « Les Amis de Saint-Pal » propose, un concert country/folk

Le groupe « Jean-Pierre et son Skiffle Groupe » vous présentera un hommage à Graeme Allwright et des reprises de chansons d’Hugues Aufray sur des thèmes musicaux de country/folk..

2023-11-05 16:00:00 fin : 2023-11-05 . .

salle d’animation rurale

Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Les Amis de Saint-Pal » association presents a country/folk concert

The « Jean-Pierre et son Skiffle Groupe » will present a tribute to Graeme Allwright and covers of Hugues Aufray songs on country/folk themes.

La asociación « Les Amis de Saint-Pal » ofrece un concierto de country/folk

El « Jean-Pierre et son Skiffle Groupe » interpretará un homenaje a Graeme Allwright y versiones de canciones de Hugues Aufray sobre temas country/folk.

Der Verein « Les Amis de Saint-Pal » bietet ein Country-/Folk-Konzert an

Die Gruppe « Jean-Pierre et son Skiffle Groupe » wird Ihnen eine Hommage an Graeme Allwright und Coverversionen von Liedern von Hugues Aufray mit Country-/Folk-Musik präsentieren.

