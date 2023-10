Projection du film : « Vanuatu : vivre au pied des volcans » Salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon, 4 novembre 2023, Saint-Pal-de-Chalencon.

Les Amis de Saint-Pal proposent la projection du film

« Vanuatu : vivre au pied des volcans »

réalisé par Geneviève et Jo Francon suivie d’une causerie.

Participation libre..

Salle d’animation rurale

Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Friends of Saint-Pal invite you to a screening of the film

« Vanuatu : vivre au pied des volcans » (Vanuatu: living at the foot of the volcanoes)

directed by Geneviève and Jo Francon, followed by a talk.

Free admission.

Los Amigos de Saint-Pal proyectan la película

« Vanuatu: vivir al pie de los volcanes

dirigida por Geneviève y Jo Francon, seguida de un coloquio.

Entrada gratuita.

Die Freunde von Saint-Pal bieten die Vorführung des Films

« Vanuatu: Leben am Fuße der Vulkane »

unter der Regie von Geneviève und Jo Francon, gefolgt von einem Gespräch.

Freie Teilnahme.

