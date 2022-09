Conférence « prévention séniors » Salle d’animation, 7 octobre 2022, Mondonville.

Vendredi 7 octobre, 15h30 Salle d'animation

Mondonville – Mairie de Mondonville

Salle d'animation rue de la Liberté, Mondonville

Dans le cadre de la semaine bleue, la municipalité a tenu à intégrer un volet « sécurité » afin de répondre aux préoccupations et interrogations de nos ainés.

Jeunes retraités ou personnes plus âgées, sont les plus exposés aux agissements des délinquants : cambriolages, escroqueries, pickpockets, vols à l’arraché, arnaques sur internet et téléphones portables… Ils n’hésitent pas à agir par ruse ? Alors redoublons de vigilance !

Dans cet objectif, la Police Municipale et la Brigade de Gendarmerie de Beauzelle, vous invitent à un moment d’information et d’échanges, le vendredi 7 octobre à 15h en salle d’animation (Mairie), autour de gestes et conseils simples de façon à vous prémunir de ces actes malveillants, chez vous et en dehors.

