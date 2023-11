RÉALITÉS PAYSANNES Salle d’animation Les Estables Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Les Estables RÉALITÉS PAYSANNES Salle d’animation Les Estables, 19 novembre 2023, Les Estables. Les Estables,Haute-Loire Le 19 novembre aux Estables : « Les paysans 60 ans de révolutions », épisode 2 – la frustration.

2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Salle d’animation

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



November 19 at Les Estables: « Les paysans 60 ans de révolutions », episode 2 – frustration 19 de noviembre en Les Estables: « Les paysans 60 ans de révolutions », episodio 2 – frustración Am 19. November in Les Estables: « Bauern 60 Jahre Revolutionen », Episode 2 – Frustration Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Les Estables Autres Lieu Salle d'animation Adresse Salle d'animation Ville Les Estables Departement Haute-Loire Lieu Ville Salle d'animation Les Estables latitude longitude 44.902383;4.156087

Salle d'animation Les Estables Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les estables/