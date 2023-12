Conférence organisée par l’UTLHM animée par Béatrice DELLEA « Victor Hugo et les femmes … »-7,00 € pour les non-membres; 4,00 € pour les adhérents Salle d’animation Hourtin Catégories d’Évènement: Gironde

Hourtin Conférence organisée par l’UTLHM animée par Béatrice DELLEA « Victor Hugo et les femmes … »-7,00 € pour les non-membres; 4,00 € pour les adhérents Salle d’animation Hourtin, 22 mars 2024, Hourtin. Hourtin Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 15:00:00

fin : 2024-03-22 . EUR.

Salle d’animation rue de la Misaine

Hourtin 33990 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Médoc Atlantique Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Hourtin Autres Code postal 33990 Lieu Salle d'animation Adresse Salle d'animation rue de la Misaine Ville Hourtin Departement Gironde Lieu Ville Salle d'animation Hourtin Latitude 45.1827215 Longitude -1.0821159 latitude longitude 45.1827215;-1.0821159

Salle d'animation Hourtin Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hourtin/