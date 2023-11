Barbe Bleue assez bien raconté(e) / Titus [Conte] Salle d’Animation Eugénie-les-Bains, 19 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Fondateur et directeur artistique de la Cie « Caus’Toujours » (arts de la parole), Titus revisite le conte de Charles Perrault.

Tristan Faucher, conteur et fervent défenseur de la tradition populaire, voudrait faire partager sa passion et sa connaissance du conte traditionnel en racontant les célèbres histoires de Charles Perrault.

En partenariat avec l’association Et Zou ! SITE & CAP.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE – 16h – Salle des fêtes d’Eugénie les Bains.

Tout public à partir de 8 ans.

Tarif : 12€ / 10€ / 8€

Renseignements & réservations au 05.62.08.43.81.

Salle d’Animation

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Founder and artistic director of Cie « Caus?Toujours » (spoken word arts), Titus revisits Charles Perrault’s fairy tale.

Tristan Faucher, storyteller and fervent defender of popular tradition, would like to share his passion and knowledge of traditional storytelling by retelling Charles Perrault’s famous stories.

In partnership with Et Zou! SITE & CAP.

SUNDAY NOVEMBER 19 – 4pm – Salle des fêtes d’Eugénie les Bains.

All ages 8 and up.

Price: 12? / 10? / 8?

Information & reservations on 05.62.08.43.81

Fundador y director artístico de la Cie « Caus?Toujours » (artes de la palabra hablada), Titus revisita los cuentos de Charles Perrault.

Tristan Faucher, cuentacuentos y ferviente defensor de la tradición popular, desea compartir su pasión y sus conocimientos de la narración tradicional volviendo a contar los famosos cuentos de Charles Perrault.

¡En colaboración con la asociación Et Zou! SITE & CAP.

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE – 16:00 h – Sala de fiestas de Eugenia les Bains.

Para todos los públicos a partir de 8 años.

Precio: 12? / 10? / 8?

Información y reservas en el 05.62.08.43.81

Titus, Gründer und künstlerischer Leiter der Cie « Caus?Toujours » (Sprechkünste), überarbeitet das Märchen von Charles Perrault.

Tristan Faucher, Erzähler und leidenschaftlicher Verfechter der Volkstradition, möchte seine Leidenschaft und sein Wissen über traditionelle Märchen teilen, indem er die berühmten Geschichten von Charles Perrault erzählt.

In Partnerschaft mit dem Verein Et Zou! SITE & CAP.

SONNTAG, 19. NOVEMBER – 16 Uhr – Festsaal von Eugénie les Bains.

Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Preis: 12? / 10? / 8?

Informationen und Reservierungen unter 05.62.08.43.81

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Aire sur l’Adour