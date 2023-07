Une école de cirque temporaire à Hourtin Salle d’animation d’Hourtin 1 rue de la Misaine 33990 Hourtin Hourtin Catégories d’Évènement: Gironde

Une école de cirque temporaire à Hourtin 24 juillet – 4 août Salle d'animation d'Hourtin, 1 rue de la Misaine, 33990 Hourtin Pendant deux semaines, du 24 au 28 juillet et du 31 juillet au 4 août les intervenants du Komonò Circus en partenariat avec la ville d'Hourtin travailleront à la création d'une école de cirque éphémère.

Du lundi au vendredi :

9h – 10h : 4-5 ans

10h15- 11h15 : 4-5 ans

11h30 – 13h00 : 6-8 ans

17h- 19h : 10-15 ans

A la fin de chaque semaine les enfants proposeront un petit spectacle qui compilera les meilleurs moments de la semaine.

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T13:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T13:00:00+02:00
2023-08-04T17:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00

