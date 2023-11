Bourse aux jouets de Taissy Salle d’animation de Taissy Taissy, 26 novembre 2023, Taissy.

Taissy,Marne

Le dimanche 26 novembre 2023 de 8h30 à 16h00, le Conseil Municipal Jeunes de Taissy, organise à la Salle d’Animation de Taissy, une Bourse aux Jouets et à la Puériculture..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:00:00. .

Salle d’animation de Taissy

Taissy 51500 Marne Grand Est



On Sunday November 26, 2023 from 8:30 am to 4:00 pm, the Taissy Municipal Youth Council is organizing a Toys and Childcare Fair at the Salle d’Animation de Taissy.

El domingo 26 de noviembre de 2023, de 8.30 a 16.00 horas, el Consejo Municipal de la Juventud de Taissy organiza una Feria del Juguete y de la Puericultura en la Sala de Animación de Taissy.

Am Sonntag, dem 26. November 2023, organisiert der Jugendgemeinderat von Taissy von 8.30 bis 16.00 Uhr im Salle d’Animation von Taissy eine Spielzeug- und Kinderpflegebörse.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du Grand Reims