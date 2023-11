Atelier Socio-esthétique en duo Aidant/Aidé Salle d’animation de la Résidence Les Violettes Sartilly-Baie-Bocage, 8 décembre 2023, Sartilly-Baie-Bocage.

Atelier Socio-esthétique en duo Aidant/Aidé Vendredi 8 décembre, 14h00 Salle d’animation de la Résidence Les Violettes GRATUIT SUR INSCRIPTION

La socio-esthétique est une pratique professionnelle alliant les soins du corps et la détente.

Chaque séance s’imagine comme une bulle de douceur et d’évasion. Une parenthèse dans un quotidien parfois difficile à vivre.

Des soins des mains, du visage, de l’automassage sont souvent proposés et appréciés par les participants car ce sont des instants de relaxation, de lâcher-prise.

La séance sera animée par Virginie Lehec, professionnelle formée à cette discipline.

Si la personne aidée ne participe pas et que l’aidant souhaite une prise en charge pour elle, c’est également possible. Cette suppléance se fait par un un(e) professionnel(le) et peut être mise en place en nous contactant au moins 8 jours à l’avance.

Salle d’animation de la Résidence Les Violettes 1 résidence des Violettes 50530 SARTILLY BAIE BOCAGE Sartilly-Baie-Bocage 50530 Sartilly Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T14:00:00+01:00 – 2023-12-08T16:00:00+01:00

2023-12-08T14:00:00+01:00 – 2023-12-08T16:00:00+01:00

BIEN ÊTRE RELAXATION