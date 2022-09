Semaine Bleue – Ateliers numériques séniors Salle d’animation Camille Saint-Saëns Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Le Bureau Information Séniors en partenariat avec Bordeaux Ecole Numérique organise des ateliers numériques à l'occasion de la semaine bleue qui se déroule du 03 au 09 octobre 2022. • Mardi 4 octobre 14h30-16h00 au foyer restaurant Croizat

Sensibilisation sur les risques liés aux arnaques en ligne (mail, sms frauduleux, usurpation d'identité …) / Gestion des mots de passe • Mercredi 5 octobre 14h30-16h00 au PAE Langevin

Sensibilisation sur les risques liés aux arnaques en ligne (mail, sms frauduleux, usurpation d’identité …) / Gestion des mots de passe • Mercredi 5 octobre 14h30-16h00 au PAE Langevin

Action intergénérationnelle autour des jeux vidéo (switch, jeux en ligne)

• Jeudi 6 octobre 14h30-16h00 à la salle d'animation Saint Saens

L'identité numérique

L’identité numérique

La responsabilité de ce que l’on publie ou reposte

• Vendredi 7 octobre de 14h30 à 16h00 au Centre social L'Estey

Les applications pratiques au quotidien (transports, santé, etc.) Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers au Bureau Information Séniors – 05 56 49 69 32 – info.seniors@mairie-begles.fr – GRATUIT

