Concert de l’Orchestre Symphonique Pointe de Caux Salle Daniel Pierre Cany-Barville, 7 janvier 2024, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

Concert de l’Orchestre Symphonique Pointe de Caux, à 16h00 à CANY BARVILLE : Salle Daniel Pierre.

Entrée Libre au profit du Téléthon.

2024-01-07 16:00:00 fin : 2024-01-07 . .

Salle Daniel Pierre

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



Concert by the Orchestre Symphonique Pointe de Caux, at 4pm in CANY BARVILLE: Salle Daniel Pierre.

Free admission in aid of the Telethon

Concierto de la Orchestre Symphonique Pointe de Caux, a las 16:00 h en CANY BARVILLE: Salle Daniel Pierre.

Entrada gratuita a beneficio del Teletón

Konzert des Symphonieorchesters Pointe de Caux, um 16:00 Uhr in CANY BARVILLE: Salle Daniel Pierre.

Freier Eintritt zugunsten des Telethon

