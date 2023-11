Concert hommage à Claude Thomain Salle Daniel Pierre Cany-Barville, 19 novembre 2023, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

Concert hommage à Claude Thomain avec plusieurs accordéonistes de la région Normandie et le célèbre James Lesueur.

Ce concert aura lieu le dimanche 19 novembre à 16h salle Daniel Pierre, l’entrée est fixée à 8 € gratuit pour les – 18 ans..

2023-11-19 16:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Salle Daniel Pierre

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



A tribute concert to Claude Thomain featuring several accordionists from the Normandy region and the famous James Lesueur.

The concert takes place on Sunday, November 19 at 4pm in the Salle Daniel Pierre. Admission is €8 ? free for children under 18.

Concierto homenaje a Claude Thomain en el que participan varios acordeonistas de la región de Normandía y el célebre James Lesueur.

El concierto tendrá lugar el domingo 19 de noviembre a las 16:00 en la Sala Daniel Pierre. La entrada cuesta 8 euros, y es gratuita para los menores de 18 años.

Tribute-Konzert für Claude Thomain mit mehreren Akkordeonisten aus der Region Normandie und dem berühmten James Lesueur.

Das Konzert findet am Sonntag, den 19. November um 16 Uhr im Salle Daniel Pierre statt. Der Eintritt kostet 8 ? kostenlos für Kinder unter 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche