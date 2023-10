Bourse aux jouets Salle Daniel Lhermitte Troissy, 12 novembre 2023, Troissy.

Troissy,Marne

L’Association Familles Rurales de Troissy organise sa bourse aux jouets, le dimanche 12 novembre 2023 à la salle Daniel Lhermitte.

Buvette & petite restauration sur place.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 19:00:00. .

Salle Daniel Lhermitte

Troissy 51700 Marne Grand Est



The Association Familles Rurales de Troissy is organizing its toy fair on Sunday November 12, 2023 at the Salle Daniel Lhermitte.

Refreshments & snacks on site

La Association Familles Rurales de Troissy celebra su feria del juguete el domingo 12 de noviembre de 2023 en la Salle Daniel Lhermitte.

Refrescos y tentempiés in situ

Die Association Familles Rurales de Troissy organisiert ihre Spielzeugbörse am Sonntag, den 12. November 2023 in der Daniel-Lhermitte-Halle.

Getränke und kleine Snacks vor Ort

