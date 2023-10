Braderie d’hiver Salle Daguin Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Braderie d’hiver Salle Daguin Villenave-d’Ornon, 18 novembre 2023, Villenave-d'Ornon. Braderie d’hiver 18 et 19 novembre Salle Daguin Entrée libre – Pour tous L’antenne de Villenave d’Ornon du Secours Populaire Français organise sa braderie d’hiver. Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts, àpetits prix. Vente de vêtements, chaussures, livres, jouets, bric à brac au profit des personnes aidées .

Retrouvez-les à Chambéry samedi et dimanche. Salle Daguin Rue du Professeur Daguin, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 23 04 53 »}] La salle Daguin peut être mise à la disposition des associations pour les réunions et diverses animations (loto, bourses aux vêtements) à titre gracieux.

A réserver auprès du Service vie associative – gestion des salles

service.asso-salles@mairie-villenavedornon.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T14:00:00+01:00 Braderie Bric à brac Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon Autres Lieu Salle Daguin Adresse Rue du Professeur Daguin, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde Lieu Ville Salle Daguin Villenave-d'Ornon latitude longitude 44.767367;-0.58615

Salle Daguin Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-d'ornon/