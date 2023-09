Collecte de sang Salle Daguin Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Collecte de sang Salle Daguin Villenave-d’Ornon, 23 octobre 2023, Villenave-d'Ornon. Collecte de sang 23 octobre et 29 décembre Salle Daguin Sur rendez-vous En 1 h heure, vous pouvez sauver 3 vies ! Une heure, c’est le temps qu’il faut pour un don de sang. Accueil Entretien préalable au don Prélèvement 7 à 10 mn Pause A+ (petite restauration et boisson) Comment savoir si vous êtes elligible au don du sang ? En quelques clics, répondez au questionnaire en ligne sur le sur don du sang, et réservez votre créneau horaire de votre choix. Beaucoup de patients sont transfusés dans le cadre d’un traitement de maladies du sang ou de cancers, venez donner votre sang. L’EFS appelle donc tous les citoyens de + de 18 ans, en bonne santé, à se mobiliser et à prendre RDV dès maintenant Salle Daguin Rue du Professeur Daguin, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/86078/sang »}] [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/86078/sang »}] La salle Daguin peut être mise à la disposition des associations pour les réunions et diverses animations (loto, bourses aux vêtements) à titre gracieux.

A réserver auprès du Service vie associative – gestion des salles

service.asso-salles@mairie-villenavedornon.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T15:00:00+02:00 – 2023-10-23T19:00:00+02:00

