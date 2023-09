Loto associatif Salle Daguin Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Loto associatif Salle Daguin Villenave-d’Ornon, 29 septembre 2023, Villenave-d'Ornon. Loto associatif Vendredi 29 septembre, 20h00 Salle Daguin Entrée libre L’association Elles roses des sables organise un grand loto. De nombreux lots à gagner, boissons et sucreies en vente à la buvette Venez nombreux !

Retrouvez les sur Facebook Salle Daguin Rue du Professeur Daguin, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 12 44 29 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100091712247983 »}] La salle Daguin peut être mise à la disposition des associations pour les réunions et diverses animations (loto, bourses aux vêtements) à titre gracieux.

A réserver auprès du Service vie associative – gestion des salles

service.asso-salles@mairie-villenavedornon.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:00:00+02:00

