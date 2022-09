Réunion publique Salle Daguin Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Réunion publique Salle Daguin, 3 octobre 2022, Villenave-d'Ornon. Réunion publique Lundi 3 octobre, 19h00 Salle Daguin

Entrée libre

Projet d’aménagement d’une piste cyclable Route de Léognan Salle Daguin Rue du Professeur Daguin, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La salle Daguin peut être mise à la disposition des associations pour les réunions et diverses animations (loto, bourses aux vêtements) à titre gracieux. A réserver auprès du Service vie associative – gestion des salles service.asso-salles@mairie-villenavedornon.fr Dans le cadre du projet de réaménagement du quartier de Chambéry, une piste cyclable sera créée sur la route de Léognan, entre la rue de la Paix et la rue Jean Bonnardel. Cet aménagement a vocation à créer une continuité cyclable sur cet axe majeur de la commune. Bordeaux Métropole vous présentera l’étude préliminaire. + d’infos Vie des quartiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T19:00:00+02:00

2022-10-03T20:30:00+02:00

