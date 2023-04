Ateliers seniors : La route et vous Salle d’activités du Guichet Atout Seniors Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ateliers seniors : La route et vous Salle d’activités du Guichet Atout Seniors, 23 juin 2023, Colomiers. Ateliers seniors : La route et vous Vendredi 23 juin, 09h00 Salle d’activités du Guichet Atout Seniors Seniors, la route et vous Ce cycle de 2 ateliers de prévention routière les vendredis 23/06 et 30/06 de 9h à 12h vous permettra de vérifier et rafraîchir vos connaissances en matière de conduite: nouveaux panneaux, éco-conduite, sécurité…Ce programme est basé sur des outils pédagogiques simples et ludiques (jeux tests, images en situation, simulations, vidéos, documentaires ) Renseignements et inscriptions Guichet Atout Seniors – CCASS 05 6 1 15 22 26 Horaires de 9h à 12h Détails sur le lieu: Salle d’activités du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Salle d’activités du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Colomiers Haute-Garonne Occitanie Salle d’activités du Guichet Atout Seniors

