Repair Café Wannehain Salle d’activités – 26 place de la Mairie 59830 WANNEHAIN Wannehain, samedi 1 juin 2024.

Repair Café Wannehain Rejoignez-nous pour réparer ensemble vos objets cassés ou en panne, ou juste déguster et papoter autour d’un bon café. Samedi 1 juin, 09h00 Salle d’activités – 26 place de la Mairie 59830 WANNEHAIN

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Le principe d’un Repair-Café ?

➡️ aider les personnes à réparer leurs objets

➡️ éviter des déchets et faire du bien à la planète

➡️ échanger nos connaissances

➡️ partager un petit café en bonne compagnie

➡️ et surtout de passer un super moment d’échanges et de convivialité

Salle d’activités – 26 place de la Mairie 59830 WANNEHAIN wannehain Wannehain 59830 Nord [{« type »: « email », « value »: « lecomptoirdelapevelewannehain@gmail.com »}]