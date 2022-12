Permanences numériques seniors Salle d’activité du Guichet Atout Seniors Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Permanences numériques seniors 7 – 28 mars 2023 Salle d'activité du Guichet Atout Seniors Permanences numériques seniors —————————— Vous rencontrez des difficultés à réaliser certaines actions numériques (joindre une pièce à un mail, naviguer sur internet, créer un esp Salle d'activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Colomiers Haute-Garonne Occitanie

Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Permanences numériques seniors Vous rencontrez des difficultés à réaliser certaines actions numériques (joindre une pièce à un mail, naviguer sur internet, créer un espace personnel sur les sites administratifs…), un accompagnement individuel vous est proposé tous les mardis après midi sur rdv uniquement. Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26 Horaires sur rdv de 13h30 à 17h Détails sur le lieu: Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn

Age minimum 18 Age maximum 99

