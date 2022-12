Ateliers seniors: être aidant, être aidé Salle d’activité du Guichet Atout Seniors Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ateliers seniors: être aidant, être aidé 6 mars – 3 avril 2023 Salle d'activité du Guichet Atout Seniors, Colomiers

Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Etre aidant, être aidé Ce programme vise avant tout à accompagner les aidants dans leur vie au quotidien, dans la relation avec l’aidé, dans la gestion des affaires courantes (les aides, le rythme, les activités), dans l’organisation de temps pour soi et pour sa santé. Il se compose de 5 ateliers animés par une psychologue. ● Séance 1 : se présenter – se connaître ● Séance 2 : organiser son quotidien – des moments pour soi ? ● Séance 3 : Se faire aider – anticiper l’avenir ● Séance 4 : valoriser l’estime de soi ● Séance 5 : se mettre en route – bilan & perspectives Renseignements et inscription (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26 Horaires 14h à 16h Détails sur le lieu: Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn

