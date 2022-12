Ateliers seniors: Mon logement et moi Salle d’activité du Guichet Atout Seniors Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ateliers seniors: Mon logement et moi Mercredi 15 février 2023, 14h00 Salle d'activité du Guichet Atout Seniors Mon logement et moi ——————- Un jeu de plateau interactif en 3 dimensions qui va permettre aux participants, en répondant à des questions, de réfléchir sur les risques possibles de son

Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Mon logement et moi Un jeu de plateau interactif en 3 dimensions qui va permettre aux participants, en répondant à des questions, de réfléchir sur les risques possibles de son domicile. Le jeu « mon logement et moi » permet d’aborder 5 thématiques: – économie d’énergie (eau, chauffage, électricité) – Environnement (bonnes pratiques écologiques) – Perte d’autonomie (adaptation du logement, prévention risque des chutes) – Santé et sécurité (risques domestiques, risques sanitaires) – Droits et devoirs (rapports locatifs, rapports avec le voisinage) Renseignements et inscription (dans la limite des places disponibles) *Guichet Atout Seniors * 05 61 15 22 18 Horaires 14h à 16h Détails sur le lieu: Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn

