RepairCafé Wannehain Samedi 18 novembre, 09h00 Salle d’activité de Wannehain Entrée libre mais possibilité d’inscription

Rejoignez-nous pour ce Repair-Café pour réparer ensemble vos objets cassés ou en panne, ou juste déguster et papoter autour d’un bon café et d’une viennoiserie offerte par la boulangerie Umamie de Camphin

C’est ouvert à tou.te.s !

Le principe d’un Repair-Café ?

➡️ aider les personnes à réparer leurs objets

➡️ éviter des déchets et faire du bien à la planète?

➡️ échanger nos connaissances ?‍

➡️ partager un petit café ☕ en bonne compagnie

➡️ et surtout de passer un super moment d’échanges et de convivialité ?‍?‍?‍?

Sur rendez-vous uniquement : la couture?

Pour le reste, venez avec vos appareils défectueux

Possibilité de réparation couture : uniquement sur réservation !

Intéressé pour venir nous aider, ce serait avec grand plaisir ! -> lecomptoirdelapevelewannehain@gmail.com ou par téléphone : 06.26.02.34.63

Nous serons ravis de t’accueillir parmi nous !

Salle d'activité de Wannehain Wannehain Wannehain 59830 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00

