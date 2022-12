Cours de forró intermédiaire Salle d’activité de Pause Sauna , Die (26)

Cours de forró intermédiaire Salle d’activité de Pause Sauna , Die (26), 27 janvier 2023, . Cours de forró intermédiaire Vendredi 27 janvier 2023, 18h30 Salle d’activité de Pause Sauna , Die (26)

15-30

avec Andreas Salle d’activité de Pause Sauna , Die (26) 2, Boulevard du Maréchal Leclerc Salle d’activité de Pause Sauna , 26150 Die, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40345 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Cours de forró intermédiaire à Die Un vendredi par mois. Les cours ont lieu à la salle d’activités de pause sauna de 18h30 à 21h30 ( 2 heures de d’ours et 1 heure de pratique). C’est Andreas qui donne le cours, accompagné par Carolina et Julie. Pour les cours débutants, je vous rappelle que vous pouvez aller au cours de danses brésiliennes et forró de Carolina et Andreas à l’Escdd les lundis à 19h30. A très vite !! source : événement Cours de forró intermédiaire publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T18:30:00+01:00

2023-01-27T22:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle d'activité de Pause Sauna , Die (26) Adresse 2, Boulevard du Maréchal Leclerc Salle d'activité de Pause Sauna , 26150 Die, France Age maximum 110 lieuville Salle d'activité de Pause Sauna , Die (26)

Salle d'activité de Pause Sauna , Die (26) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//