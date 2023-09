Journées de l’architecture | visite de la salle Cyrano Salle Cyrano Bergerac, 14 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Visitez la salle multi-activités Cyrano, premier bâtiment passif du patrimoine communal, s’inscrivant dans une démarche responsable et durable..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 15:00:00. .

Salle Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit the Cyrano multi-activity hall, the first passive-energy building in the town?s heritage, part of a responsible, sustainable approach.

Visite la sala multiactividades Cyrano, primer edificio pasivo del patrimonio municipal, que forma parte de un planteamiento responsable y sostenible.

Besuchen Sie die Multiaktivitätshalle Cyrano, das erste Passivgebäude im Gemeindebesitz, das sich in einen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Ansatz einfügt.

