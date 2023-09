Venez à la découverte de la salle Cyrano : une architecture municipale écologique Salle Cyrano Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Venez à la découverte de la salle Cyrano : une architecture municipale écologique Salle Cyrano Bergerac, 14 octobre 2023, Bergerac. Venez à la découverte de la salle Cyrano : une architecture municipale écologique Samedi 14 octobre, 14h30 Salle Cyrano Gratuit. Entrée libre. Visitez la salle multi-activités Cyrano, premier bâtiment passif du patrimoine communal, s’inscrivant dans une démarche responsable et durable. Salle Cyrano 4 rue du bois sacré, 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine http://bergerac.fr La salle multi-activités Cyrano est située à un peu plus d’un kilomètre de Naillac, dans le quartier du Taillis. Elle a été placée au cœur de ce quartier, au sein de l’école Cyrano, afin de répondre avant tout aux enjeux de lien social, intergénérationnel et interculturel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

