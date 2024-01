Téléthon Salle culturelle Saint-Privé, samedi 13 janvier 2024.

Saint-Privé Yonne

Et vous que faites vous pour le Téléthon ? Faites un don en vous amusant. Belote sans lot à Saint-Privé au profit de AFM-Téléthon. Gâteaux et boissons en vente sur place. Pas de lots à gagner, juste pour le plaisir de jouer. Ouverture et inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Avec le soutien et la participation de la Mairie de Saint-Privé et la coordination AFMTELETHON 89 à Auxerre.

Salle culturelle

Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



