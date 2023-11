THÉÂTRE » L’ÉLYSÉE POUR LES NULS » AVEC LA TROUPE DES CENT CULOTTES – LA CORNUAILLE – VAL D’ERDRE AUXENCE Salle culturelle – Rue du Petit Mondouet Val d’Erdre-Auxence, 4 novembre 2023, Val d'Erdre-Auxence.

Val d’Erdre-Auxence,Maine-et-Loire

Pièce de théâtre jouée par la troupe des Cent Culottes à la salle culturelle de la Cornuaille – Val d’Erdre Auxence du 4 au 25 novembre 2023..

2023-11-04 fin : 2023-11-04

Salle culturelle – Rue du Petit Mondouet

Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Play performed by the Cent Culottes troupe at the Salle culturelle de la Cornuaille – Val d’Erdre Auxence from November 4 to 25, 2023.

Obra representada por la compañía Cent Culottes en la Salle culturelle de la Cornuaille – Val d’Erdre Auxence del 4 al 25 de noviembre de 2023.

Theaterstück, das von der Theatergruppe « Les Cent Culottes » im Kultursaal von La Cornuaille – Val d’Erdre Auxence vom 4. bis 25. November 2023 aufgeführt wird.

