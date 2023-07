Concert « Un violon dans l’Histoire. Les plus belles musiques de films de la Seconde Guerre mondiale » Salle culturelle – Quartier Bachelin Lormes Catégories d’Évènement: Lormes

Nièvre Concert « Un violon dans l’Histoire. Les plus belles musiques de films de la Seconde Guerre mondiale » Salle culturelle – Quartier Bachelin Lormes, 17 septembre 2023, Lormes. Concert « Un violon dans l’Histoire. Les plus belles musiques de films de la Seconde Guerre mondiale » Dimanche 17 septembre, 16h00 Salle culturelle – Quartier Bachelin Participation libre La violoniste Isabelle Durin et la guitariste Clotilde Bernard interprètent pour vous des extraits de musiques de films. Le concert est accompagné d’une projection d’images de films consacrés à la Seconde Guerre mondiale, avec notamment Le Dictateur, Le journal d’Anne Frank, Suite française, Le vieux fusil, etc.

Ce concert vous est proposé par l’association Morvan terre de Résistances-ARORM dans le cadre du 40e anniversaire du musée de la Résistance en Morvan. Salle culturelle – Quartier Bachelin Quartier Bachelin 58140 Lormes Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Isabelle Durin Détails Catégories d’Évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Salle culturelle - Quartier Bachelin Adresse Quartier Bachelin 58140 Lormes Ville Lormes Departement Nièvre Lieu Ville Salle culturelle - Quartier Bachelin Lormes

Salle culturelle - Quartier Bachelin Lormes Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormes/