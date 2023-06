Concert de TÉKLASH « Duo frappé chanté » salle culturelle, Meyras (07), 11 juin 2023, .

Concert de TÉKLASH « Duo frappé chanté » Dimanche 11 juin, 17h00 salle culturelle, Meyras (07) 8€ / gratuit – 10ans

TÉKLASH « DUO FRAPPÉ-CHANTÉ » DIMANCHE 11 JUIN – 17H Salle culturelle de Meyras Concert acoustique / répertoire musique de l’Est Chant – Percussion corporelle – Kalimba Mathieu Cervera / Vincent Westphal Première partie : présentation des chants polyphoniques des stagiaires. Téklash : Concert ludique et participatif, https://www.youtube.com/watch?v=a1XTcrZSuZEBuvette après la représentation pour jouer les prolongations. TARIFS 8 € / adulte Gratuit pour les – 10 ans et participant.e.s au stage de chant INFO BONUS Stage de chant polyphonique & rythmique – Répertoire musique de l’Est – Il reste encore des places pour le stage de chant proposé par Vincent Westphal (groupe Téklash et Tram des Balkans). Ouvert à toutes et tous ! Dates : samedi 10 et dimanche 11 juin Tarifs : 90€ plein tarif / 80 € tarif solidaire (inclut le week-end de stage + l’entrée au concert) BILLETTERIE STAGE ET CONCERT : HELLOASSO RENSEIGNEMENTS Anaïs : 06.99.29.35.74 (par sms de préférence) Vinciane : 06.58.29.95.92

salle culturelle, Meyras (07) Place du Champ de Mars

salle culturelle, 07380 Meyras, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/traderidera/evenements/stage-chants-polyphoniques »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43270 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T17:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00

stage danse