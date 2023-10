Théâtre « Cyrano tout là-haut…(sur l’escabeau) » Salle culturelle Lit-et-Mixe, 11 novembre 2023, Lit-et-Mixe.

Lit-et-Mixe,Landes

La troupe locale « Lit en scène » invite la troupe Emeraude de Biscarrosse qui nous présente sa nouvelle comédie policière.

5 Cyrano on déjà passé l’arme à gauche… Coïncidence ou malédiction?

Entrée 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations et réservations au 06 70 35 32 58..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 22:30:00. .

Salle culturelle

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



The local troupe « Lit en scène » invites the Emeraude troupe from Biscarrosse to present their new detective comedy.

5 Cyrano’s have already died… Coincidence or curse?

Admission 8 ?. Free for children under 12.

Information and reservations on 06 70 35 32 58.

La compañía local « Lit en scène » invita a la compañía Emeraude de Biscarrosse a presentar su nueva comedia policíaca.

ya han muerto 5 Cyrano… ¿Coincidencia o maldición?

Entrada 8? Gratuita para menores de 12 años.

Información y reservas en el 06 70 35 32 58.

Die örtliche Theatergruppe « Lit en scène » lädt die Truppe Emeraude aus Biscarrosse ein, die uns ihre neue Kriminalkomödie vorstellt.

5 Cyranos haben bereits das Zeitliche gesegnet… Zufall oder Fluch?

Eintritt 8 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Informationen und Reservierungen unter 06 70 35 32 58.

