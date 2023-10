Saison Culturelle > spectacle « A la tombée de la nuit sous un ciel étoilé – panoramique n°2 » Salle culturelle Le Val-Saint-Père, 11 février 2024, Le Val-Saint-Père.

Le Val-Saint-Père,Manche

Voix et musique

Christelle Hunot – Compagnie La Bobine

Les enfants sortent leurs parents

Ce spectacle se vit comme une expérience sensorielle.

Il rassemble livres et oeuvres textiles, constellations et paysages brodés. Une traversée rythmée par des silences, des bruissements, des souffles et des chants entre berceuses et mélodies.

Petits et grands spectateurs, installez-vous confortablement vers une nuit scintillante pour un concert feutré.

Enveloppés comme dans un cocon, la voix dans le textile, le corps dans la musique, voyagez à travers

des paysages oniriques.

Le public est tapi dans cet espace-temps, entre dernière lueur et obscurité naissante.

La pièce ouvre des territoires où l’imaginaire peut se déployer pleinement, à partir de la musique, de la voix et de ces paysages visuels et tactiles.

Une invitation à la poésie et à l’émerveillement dans un paysage délicat et rassurant.

Créées par la plasticienne Christelle Hunot, ces oeuvres sont conçues pour infuser une véritable sensation de bien-être et de lâcher-prise, un moment précieux à partager en famille.

A partir de 3 ans.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-02-11 11:00:00 fin : 2024-02-11 . .

Salle culturelle

Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie



Voice and music

Christelle Hunot – Compagnie La Bobine

Children bring out their parents

This show is a sensory experience.

It brings together books and textiles, constellations and embroidered landscapes. A journey punctuated by silences, rustles, murmurs and songs between lullabies and melodies.

Young and old alike, make yourselves comfortable as you drift off into the glittering night for a hushed concert.

Wrapped as if in a cocoon, your voice in the fabric, your body in the music, journey through

dreamlike landscapes.

The audience lurks in this space-time, between last light and incipient darkness.

The piece opens up territories where the imagination can fully unfold, using music, voice and these visual and tactile landscapes.

An invitation to poetry and wonder in a delicate, reassuring landscape.

Created by visual artist Christelle Hunot, these works are designed to infuse a real sense of well-being and let-go, a precious moment to share with the whole family.

Ages 3 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Voz y música

Christelle Hunot – Compañía La Bobine

Los niños sacan a sus padres

Este espectáculo es una experiencia sensorial.

Reúne libros y tejidos, constelaciones y paisajes bordados. Es un viaje salpicado de silencios, crujidos, murmullos y canciones de cuna y melodías.

Jóvenes y mayores, pónganse cómodos mientras se adentran en la brillante noche de un concierto silencioso.

Envueltos como en un capullo, con la voz en la tela y el cuerpo en la música, viajen por paisajes de ensueño

paisajes de ensueño.

El público acecha en este espacio-tiempo, entre la última luz y la oscuridad del amanecer.

La pieza abre territorios donde la imaginación puede desplegarse plenamente, utilizando la música, la voz y estos paisajes visuales y táctiles.

Una invitación a la poesía y al asombro en un paisaje delicado y tranquilizador.

Creadas por la artista plástica Christelle Hunot, estas obras están concebidas para infundir una verdadera sensación de bienestar y de dejarse llevar, un momento precioso para compartir con toda la familia.

Para niños a partir de 3 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Stimme und Musik

Christelle Hunot – Compagnie La Bobine

Kinder führen ihre Eltern aus

Diese Aufführung lässt sich wie eine sinnliche Erfahrung erleben.

Sie vereint Bücher und textile Werke, Konstellationen und gestickte Landschaften. Eine Reise im Rhythmus der Stille, des Raschelns, des Atems und des Gesangs zwischen Wiegenliedern und Melodien.

Kleine und große Zuschauer, machen Sie es sich in einer glitzernden Nacht bequem und genießen Sie ein gedämpftes Konzert.

Eingehüllt wie in einen Kokon, die Stimme in Textilien, der Körper in der Musik, reisen Sie durch

durch traumhafte Landschaften.

Das Publikum befindet sich in diesem Raum-Zeit-Gefüge, zwischen letztem Licht und beginnender Dunkelheit.

Das Stück öffnet Territorien, in denen sich die Vorstellungskraft voll entfalten kann, ausgehend von der Musik, der Stimme und diesen visuellen und taktilen Landschaften.

Eine Einladung zur Poesie und zum Staunen in einer zarten und beruhigenden Landschaft.

Diese von der Künstlerin Christelle Hunot geschaffenen Werke sollen ein echtes Gefühl des Wohlbefindens und des Loslassens vermitteln, ein kostbarer Moment, den man mit der Familie teilen kann.

Ab 3 Jahren.

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche