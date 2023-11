exposition: « Promenade autour des Mauves » Salle culturelle laïque Baule, 2 décembre 2023, Baule.

exposition: « Promenade autour des Mauves » Samedi 2 décembre, 10h00 Salle culturelle laïque entrée libre

L’association culturelle laïque expose les photographies réalisées par des amteurs sur le thème de la Mauve du 2 au 10 décembre prochain à la salle culturelle laïque de Baule

M. Henri Deroche, photographe professionnel participera au choix des meilleurs clichés qui seront récompensés.

Projection dans la même salle des films réalisés par Valimage sur le thème des Mauves, du Rû et du Lien (3 courts métrages)

ouverture au public: sam 2 et dim 3 déc: 10h-12h et 14h-18h

mercredi 14h-18h

sam 9 et dim 10 10h-12h et 14h

Salle culturelle laïque 147 rue abbé pasty 45130 Baule Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « 45aclbaule@laposte.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

exposition- Mauves-Baule

la Mauve à Baule