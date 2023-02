CONTES AU CARRÉ Salle culturelle laïque Baule Catégories d’Évènement: Baule

entrée libre / autres créneaux dédiés aux scolaires sur réservation

Exposition d’après l’album jeunesse de Loic GAUME handicap moteur mi Salle culturelle laïque 147 rue Abbé Pasty Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire L’exposition présente des tirages limités de l’album jeunesse «Contes au carré», et des illustrations inédites.

