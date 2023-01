La Sirène et l’Hippocampe, ou les amours de Youki et Robert Desnos Salle culturelle laïque Baule Catégories d’Évènement: Baule

La Sirène et l'Hippocampe, ou les amours de Youki et Robert Desnos
Dimanche 22 janvier, 17h00
Salle culturelle laïque

Robert Desnos rencontre Youki Foujita alors que cette dernière est encore mariée au peintre japonais. Il devient l’ami du couple et clame très vite haut et fort son amour pour la belle. En 1930, Youki devient la compagne et la muse de Desnos. Ils ne se quittent plus jusqu’en 1944, date de l’arrestation du poète qui meurt un an plus tard au camp de concentration de Terezin, en dépit des multiples démarches effectuées par Youki pour le sauver.

