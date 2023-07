Conférence : l’exploration des phosphatières Salle culturelle La Halle Limogne-en-Quercy, 16 septembre 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Réaménagement et conférence sur l’évolution des flores et du climat depuis 65 millions d’années..

2023-09-16 20:30:00 fin : 2023-09-16 . .

Salle culturelle La Halle

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



Refurbishment and conference on the evolution of flora and climate over the last 65 million years.

Reforma y conferencia sobre la evolución de la flora y el clima en los últimos 65 millones de años.

Neugestaltung und Konferenz über die Entwicklung der Flora und des Klimas in den letzten 65 Millionen Jahren.

