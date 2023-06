Rencontres cinéma en Sud Quercy (6ème édition): journée du dimanche Salle culturelle La Halle Limogne-en-Quercy, 2 juillet 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Depuis 2015 à Lugagnac, avec un hommage à LouisMalle, puis à Cènevières, à Saillac, à Limogne-en-Quercy pendant le Covid, à Beauregard l’année dernière, «Les Rencontres cinéma en sud Quercy 7ème CIEL» auront fait découvrir des cinéastes français et étrangers mais aussi régionaux à un large public mêlant cinéphiles et néophytes, locaux et régionaux.

De nombreux invités auront aussi contribué à faire du festival un moment de belle émulation: Jean-Claude Drouot, Alain Cavalier, Guy Chapouillé, Yves Caumont, Bernard Blancan, Xavier Delagnes, Guy Cavagnac ou encore cette année l’étonnant cinéaste Luc

Moullet qui sera parmi nous le temps du festival..

Cette année d’ailleurs la sixième édition de 7ème CIEL se fixe et devient annuelle à Limogne-en-Quercy.

Le plein air est accueilli sur le pré duc château de Limogne que les propriètaires mettent grâcieusement à notre disposition. Un chapiteau recevra la scène et le bar, un espace convivial permettra de déguster la restauration sur place et le grand écran de Ciné-Lot

trônera sur le pré.

Les projections en salle se dérouleront dans la halle culturelle de Limogne-en-Quercy où le public appréciera le confort de la salle.

Des projections mensuelles en présence de cinéastes nommées «LesSingulières» ont désormais pris place d’octobre à mai à la halle culturelle. Le nouveau couple 7ème CIEL/«Les Singulières» essaime désormais le cinéma d’auteur toute l’année.

C’est un pari que nous faisons, installer sur notre territoire une vraie offre de cinéma d’auteur, singulier mais à la portée de tous pour que le cinéma rassemble.

Nous avons besoin de rêver les territoires dans lesquels nous habitons.

Le difficile exercice de choisir des films, la volonté de surprendre sans heurter, de rire sans bêtise ou de réveiller des instants de poésie, d’émotions nous a mené sur le chemin d’un cinéma entier.

Ainsi, nous recevrons l’un des cinéastes français les plus originaux de ces soixante (!) dernières années : Luc Moullet. Notre invité d’honneur sera parmi nous pendant les trois jours du festival.

D’autres invités seront également présents : le studio d’animation La Ménagerie ou les étudiants en cinéma de l’ENSAV de Toulouse qui viendront nous présenter une sélection de leurs courts métrages.

En plus des concerts de début de soirée la musique sera aussi à l’écran et en plein air avec le film Woodstock. Pour l’occasion, bar et dance floor resteront ouverts pendant la projection. A ne pas manquer !

7ème CIEL se fixe maintenant sur Limogne et devient annuel. Des projections mensuelles de films d’auteur en leur présence nommées Les Singulières ont désormais pris place d’octobre à mai à la Halle culturelle. 8 rendez-vous mensuels, 3 jours de festivals l’été, 7ème CIEL s’affiche à l’année..

2023-07-02 à 14:15:00 ; fin : 2023-07-02 . 5 EUR.

Salle culturelle La Halle

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



Since 2015 in Lugagnac, with a tribute to Louis-Malle, then in Cènevières, Saillac, Limogne-en-Quercy during Covid, and last year in Beauregard, « Les Rencontres cinéma en sud Quercy 7ème CIEL » has introduced French and foreign filmmakers, as well as regional ones, to a wide audience of local and regional film buffs and neophytes.

Numerous guests have also contributed to the festival?s success: Jean-Claude Drouot, Alain Cavalier, Guy Chapouillé, Yves Caumont, Bernard Blancan, Xavier Delagnes, Guy Cavagnac and this year?s astonishing filmmaker Luc Moullet

Moullet, who will be with us for the duration of the festival…

This year, the sixth edition of 7ème CIEL is set to become an annual event in Limogne-en-Quercy.

The open-air event will take place in the grounds of the Château de Limogne, which the owners have kindly made available to us. A marquee will house the stage and bar, a convivial area will offer on-site catering, and the Ciné-Lot big screen will take pride of place on the meadow

will take pride of place in the meadow.

Indoor screenings will take place in the Limogne-en-Quercy cultural hall, where audiences can enjoy the comfort of the auditorium.

Monthly screenings with filmmakers, known as « LesSingulières », now take place from October to May at the halle culturelle. The new 7ème CIEL/ »Les Singulières » pairing is now spreading auteur cinema throughout the year.

It’s a gamble we’re taking, to set up a real auteur cinema offering in our region, one that’s singular yet accessible to all, so that cinema can bring people together.

We need to dream about the territories in which we live.

The difficult exercise of choosing films, the desire to surprise without offending, to laugh without stupidity or to awaken moments of poetry and emotion, has led us down the path of a whole cinema.

And so, we welcome one of the most original French filmmakers of the last sixty (!) years: Luc Moullet. Our guest of honor will be with us for all three days of the festival.

Other guests include animation studio La Ménagerie and film students from Toulouse?s ENSAV, who will be presenting a selection of their short films.

In addition to the early evening concerts, music will also be on screen and in the open air with the film Woodstock. For the occasion, the bar and dance floor will remain open during the screening. Not to be missed!

7ème CIEL is now an annual fixture in Limogne. Monthly screenings of auteur films in their presence, called Les Singulières, now take place from October to May at the Halle culturelle. With 8 monthly events and 3 days of festivals in summer, 7ème CIEL is a year-round event.

Desde 2015 en Lugagnac, con un homenaje a Louis-Malle, luego en Cènevières, en Saillac, en Limogne-en-Quercy durante Covid, y en Beauregard el año pasado, « Les Rencontres cinéma en sud Quercy 7ème CIEL » han dado a conocer a cineastas franceses y extranjeros, así como a cineastas regionales, a un amplio público de cinéfilos locales y regionales y neófitos.

Numerosos invitados también han contribuido a hacer del festival un acontecimiento apasionante: Jean-Claude Drouot, Alain Cavalier, Guy Chapouillé, Yves Caumont, Bernard Blancan, Xavier Delagnes, Guy Cavagnac y, este año, el sorprendente cineasta Luc Moullet

Moullet, que estará con nosotros durante todo el festival…

Este año, la sexta edición de la 7ème CIEL se convertirá en una cita anual en Limogne-en-Quercy.

El festival al aire libre se celebrará en los terrenos del castillo de Limogne, que los propietarios han puesto amablemente a nuestra disposición. Una carpa acogerá el escenario y el bar, se habilitará un espacio de convivencia para el catering in situ y la gran pantalla de Ciné-Lot

ocupará un lugar privilegiado en el prado.

Las proyecciones interiores tendrán lugar en la sala cultural de Limogne-en-Quercy, donde el público disfrutará de la comodidad del auditorio.

Las proyecciones mensuales con cineastas, conocidas como « Les Singulières », se celebran ahora de octubre a mayo en la sala cultural. El nuevo binomio 7ème CIEL/ »Les Singulières » difunde ahora el cine de autor durante todo el año.

Es una apuesta: crear en nuestra región una verdadera oferta de cine de arte y ensayo, única pero al alcance de todos, para que el cine acerque a la gente.

Tenemos que soñar con el territorio en el que vivimos.

El difícil ejercicio de elegir las películas, el deseo de sorprender sin ofender, de reír sin tonterías o de despertar momentos de poesía y emoción nos ha llevado por el camino de todo un cine.

Así, damos la bienvenida a uno de los cineastas franceses más originales de los últimos sesenta (!) años: Luc Moullet. Nuestro invitado de honor estará con nosotros los tres días del festival.

Otros invitados son el estudio de animación La Ménagerie y los estudiantes de cine de la ENSAV de Toulouse, que presentarán una selección de sus cortometrajes.

Además de los conciertos al comienzo de la velada, también habrá música en pantalla y al aire libre con la película Woodstock. Para la ocasión, el bar y la pista de baile permanecerán abiertos durante la proyección. ¡No se lo pierda!

el 7ème CIEL es ya una cita anual en Limogne. De octubre a mayo, se celebrará en la Halle culturelle Les Singulières, una serie de proyecciones mensuales de películas de autores en su presencia. Con 8 citas mensuales y 3 días de festival en verano, 7ème CIEL es un acontecimiento que dura todo el año.

Seit 2015 in Lugagnac mit einer Hommage an Louis Malle, dann in Cènevières, in Saillac, in Limogne-en-Quercy während des Covid und in Beauregard im letzten Jahr haben die « Rencontres cinéma en sud Quercy 7ème CIEL » einem breiten Publikum, das Cineasten und Neulinge, Einheimische und Regionale umfasst, französische und ausländische, aber auch regionale Filmemacher näher gebracht.

Zahlreiche Gäste trugen ebenfalls dazu bei, dass das Festival zu einem spannenden Ereignis wurde: Jean-Claude Drouot, Alain Cavalier, Guy Chapouillé, Yves Caumont, Bernard Blancan, Xavier Delagnes, Guy Cavagnac und dieses Jahr auch der erstaunliche Filmemacher Luc Moullet

Moullet, der für die Dauer des Festivals unter uns sein wird.

Die sechste Ausgabe von 7ème CIEL findet jährlich in Limogne-en-Quercy statt.

Die Freiluftveranstaltung findet auf der Wiese des Schlosses von Limogne statt, die uns von den Besitzern freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird. Ein Zelt wird die Bühne und die Bar beherbergen, ein geselliger Bereich ermöglicht die Verkostung von Speisen und Getränken vor Ort und die große Leinwand von Ciné-Lot

wird auf der Wiese thronen.

Die Kinovorführungen finden in der Kulturhalle von Limogne-en-Quercy statt, wo das Publikum den Komfort des Saals schätzen wird.

Die monatlichen Filmvorführungen in Anwesenheit von Filmemachern unter dem Namen « LesSingulières » finden nun von Oktober bis Mai in der Kulturhalle statt. Das neue Paar 7ème CIEL/ »Les Singulières » versucht nun, das ganze Jahr über Autorenfilme zu zeigen.

Wir gehen eine Wette ein, um in unserem Gebiet ein echtes Angebot an Autorenfilmen zu etablieren, die einzigartig, aber für alle zugänglich sind, damit das Kino die Menschen zusammenbringt.

Wir müssen von den Gebieten träumen, in denen wir leben.

Die schwierige Aufgabe, Filme auszuwählen, der Wille, zu überraschen, ohne anzuecken, zu lachen, ohne dumm zu sein, oder Momente der Poesie und der Emotionen zu wecken, hat uns auf den Weg eines ganzen Kinos geführt.

So werden wir einen der originellsten französischen Filmemacher der letzten sechzig (!) Jahre empfangen: Luc Moullet. Unser Ehrengast wird während der drei Tage des Festivals bei uns sein.

Weitere Gäste sind das Animationsstudio La Ménagerie und die Filmstudenten der ENSAV in Toulouse, die eine Auswahl ihrer Kurzfilme präsentieren werden.

Neben den Konzerten am frühen Abend wird die Musik auch auf der Leinwand und unter freiem Himmel mit dem Film Woodstock zu sehen sein. Zu diesem Anlass bleiben die Bar und der Dancefloor während der Filmvorführung geöffnet. Nicht verpassen!

7ème CIEL findet nun jährlich in Limogne statt. Die monatlichen Vorführungen von Autorenfilmen in ihrer Anwesenheit unter dem Namen Les Singulières finden nun von Oktober bis Mai in der Kulturhalle statt. 8 monatliche Termine, 3 Tage Festival im Sommer, 7ème CIEL ist das ganze Jahr über zu sehen.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Cahors – Vallée du Lot