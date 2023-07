Exploration des phosphatières : réaménagement et conférence sur l’évolution des flores et du climat depuis 65 millions d’années Salle culturelle « La Halle » Limogne-en-Quercy Catégories d’Évènement: Limogne-en-Quercy

Lot Exploration des phosphatières : réaménagement et conférence sur l’évolution des flores et du climat depuis 65 millions d’années Salle culturelle « La Halle » Limogne-en-Quercy, 16 septembre 2023, Limogne-en-Quercy. Exploration des phosphatières : réaménagement et conférence sur l’évolution des flores et du climat depuis 65 millions d’années Samedi 16 septembre, 20h30 Salle culturelle « La Halle » Gratuit. Entrée libre. Avant le début des travaux, une réunion sera organisée pour faire le point sur la requalification des phosphatières du Cloup d’Aural. La Communauté de Communes du Pays de Lalbenque Limogne, en charge du projet, présentera les détails de cette initiative, y compris la gestion et les impacts des travaux, ainsi que le calendrier prévu.

En parallèle, étant donné les récentes découvertes de fossiles de végétaux dans les phosphatières, nous aurons le plaisir d’accueillir Cédric Del Rio, maître de conférences et chargé de collections au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris. Il animera une conférence intitulée : « L’évolution des flores en France durant le Cénozoïque : une histoire climatique en constante mutation », en lien avec les nouvelles recherches menées sur ce sujet. Salle culturelle « La Halle » 46260 Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie Salle culturelle du village de Limogne-en-Quercy. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Thierry Pélissié

