Conférence : « Compagnonnage, du savoir à transmettre » Salle culturelle Jean Senamaud Châteauponsac Catégories d’évènement: Châteauponsac

Haute-Vienne

Conférence : « Compagnonnage, du savoir à transmettre » Salle culturelle Jean Senamaud, 16 septembre 2023, Châteauponsac. Conférence : « Compagnonnage, du savoir à transmettre » Samedi 16 septembre, 16h00 Salle culturelle Jean Senamaud Gratuit. Entrée libre. La conférence, menée par Armand Labarre et Marcel Aupetit

en partenariat avec la Fédération compagnonnique de Limoges, aura pour thème : « Du savoir à transmettre ». Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur le compagnonnage, le principe du Tour de France, et quelques compagnons originaires de Châteauponsac… Salle culturelle Jean Senamaud Rue Henri Autef, 87290 Châteauponsac Châteauponsac 87290 Du Pont Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 76 68 73 http://biblio-gsp.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 ©musée René Baubérot

Détails Catégories d’évènement: Châteauponsac, Haute-Vienne Autres Lieu Salle culturelle Jean Senamaud Adresse Rue Henri Autef, 87290 Châteauponsac Ville Châteauponsac Departement Haute-Vienne Lieu Ville Salle culturelle Jean Senamaud Châteauponsac

Salle culturelle Jean Senamaud Châteauponsac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauponsac/

Conférence : « Compagnonnage, du savoir à transmettre » Salle culturelle Jean Senamaud 2023-09-16 was last modified: by Conférence : « Compagnonnage, du savoir à transmettre » Salle culturelle Jean Senamaud Salle culturelle Jean Senamaud 16 septembre 2023 Châteauponsac Salle culturelle Jean Senamaud Châteauponsac

Châteauponsac Haute-Vienne