Pièce de théâtre « Tunnel » à Germond-Rouvre Salle culturelle Germond-Rouvre, 24 novembre 2023, Germond-Rouvre.

Germond-Rouvre,Deux-Sèvres

La troupe de théâtre Activ-Assos jouera la pièce « Tunnel » à la salle culturelle de Germond-Rouvre, les 24 et 25 novembre ainsi que les 1er et 2 décembre à 20h30.

Les représentations auront lieu le 26 novembre et le 3 décembre à 14h30, à la salle culturelle de Germond-Rouvre.

Tarifs :

– adultes : 11€

– adhérents : 9€

– jeunes de 12 à 18 ans : 8€

– adhérents jeunes de 12 à 18 ans : 6€

Réservation possible au : 06.95.09.27.52.

2023-11-24 fin : 2023-11-24

Salle culturelle

Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Activ-Assos theater troupe will perform the play « Tunnel » at the Germond-Rouvre cultural center on November 24 and 25, and December 1 and 2 at 8:30pm.

Performances will take place on November 26 and December 3 at 2.30pm, at the Germond-Rouvre cultural hall.

Prices :

– adults: 11?

– members: 9?

– young people aged 12 to 18: 8?

– members young people 12 to 18: 6?

Reservations possible on: 06.95.09.27.52

La compañía de teatro Activ-Assos representará la obra « Túnel » en la sala cultural Germond-Rouvre los días 24 y 25 de noviembre y 1 y 2 de diciembre a las 20.30 h.

Las representaciones tendrán lugar los días 26 de noviembre y 3 de diciembre, a las 14.30 horas, en la sala cultural Germond-Rouvre.

Precios :

– adultos: 11?

– socios: 9?

– jóvenes de 12 a 18 años: 8?

– socios jóvenes de 12 a 18 años: 6?

Las reservas pueden hacerse en: 06.95.09.27.52

Die Theatergruppe Activ-Assos wird das Stück « Tunnel » im Kultursaal von Germond-Rouvre am 24. und 25. November sowie am 1. und 2. Dezember um 20.30 Uhr aufführen.

Die Aufführungen finden am 26. November und am 3. Dezember um 14.30 Uhr im Kultursaal von Germond-Rouvre statt.

Preise:

– erwachsene: 11?

– mitglieder: 9?

– jugendliche von 12 bis 18 Jahren: 8?

– mitglieder Jugendliche von 12 bis 18 Jahren: 6?

Reservierung möglich unter: 06.95.09.27.52

