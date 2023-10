Théâtre : « Loq Story » par le collectif Ni Queue Ni Tête Salle Culturelle Esclauzels, 18 novembre 2023, Esclauzels.

Esclauzels,Lot

Synopsis :

2004. Après le choc des présidentielles de 2002, les réformes pleuvent, le chômage fait rage, l’âge de la retraite recule.

Quatre candidats aux profils variés répondent à une annonce bizarre. Ça sent le coup fourré.

Bienvenue dans le monde d’après !.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . 7 EUR.

Salle Culturelle

Esclauzels 46090 Lot Occitanie



Synopsis:

2004. After the shock of the 2002 presidential elections, reforms are raining down, unemployment is raging and the retirement age is falling.

Four candidates with different profiles respond to a bizarre advert. It smacks of a double-cross.

Welcome to the world after!

Sinopsis:

2004. Tras la conmoción de las elecciones presidenciales de 2002, llueven las reformas, el paro hace estragos y se rebaja la edad de jubilación.

Cuatro candidatos con perfiles diferentes responden a un extraño anuncio. Huele a traición.

¡Bienvenidos al mundo del después!

Synopsis:

2004. Nach dem Schock der Präsidentschaftswahlen 2002 regnet es Reformen, die Arbeitslosigkeit tobt, das Rentenalter sinkt.

Vier Kandidaten mit unterschiedlichen Profilen antworten auf eine seltsame Anzeige. Das riecht nach einem abgekarteten Spiel.

Willkommen in der Welt danach!

